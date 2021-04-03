Известная модель Николь Потуральски, которой приписывали роман с Брэдом Питтом, поделилась горячим кадром с отдыха

Звезда обладает совершенными формами, которыми невозможно налюбоваться, пишет Politeka.net.

В этот раз красотка сверкнула формами, сделав селфи на пляже. Модель позировала в яркой пляжной рубашке, которую расстегнула.

Из распахнутой одежды выглядывала пышная грудь в крохотном купальнике. Казалось, бюст сейчас вывалится, что придавало кадру особой пикантности.

Завершили образ знаменитости различные аксессуары и прическа - высокий пучок.

"Привет", - написала Николь.

За три часа публикация собрала более 4000 лайков и много комментариев.

"😍 мега красивая ... гламурная кошка 🐈", «Где ты сейчас?», "Нико Универсум ... Солнце! ❤️", "Эта красавица с каждым днем становится все лучше ❤️", "Какая ты красивая", "Даже если ты в очках, у тебя по-прежнему красивые глаза", "Я думала ты Ирина Шейк", "Разумеется, Средиземное море!", - написали пользователи сети.

Ранее мы писали, что Николь Потуральски - 28 лет. Она с 13 лет занимается модельным бизнесом. При этом красотка осуществила свою мечту. А все благодаря случаю, когда она попала на глаза одного из агентов, занимающихся подбором моделей.

Известно, что позже звезда вышла замуж за влиятельного бизнесмена Роланда Мэри. После двухлетнего брака девушка родила сына.

По слухам, у супругов свободные отношения, именно поэтому красотка крутила роман с Брэдом Питтом.

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