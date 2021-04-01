Известная модель Николь Потуральски, которой приписывали Роман с Брэдом Питтом, показала себя на отдыхе

Как пишет Politeka.net, хотя красотку больше не связывают со звездным актером, интерес к немецкой модели с польскими корнями не угасает. И Николь сама не против подогреть интерес, активно хвастаясь откровенными образами в социальной сети Инстаграм.

В этот раз Николь показалась в бикини, лежа у бассейна. Звезда сделала селфи-видео, показывая идеальный ракурс, чтобы оценить бюст, который был еле прикрыт ниточками бикини.

А за несколько часов до этого Николь опубликовала пост, в котором показала идеальную талию в наряде из цепей. Потуральски позволила только частично увидеть свой животик.

Фанаты под ней поставили несколько тысяч лайков и написали комментарии:

"Детали", "Хорошие цепи, я бы тебя связал)))", "Прекрасно", "Идеальная, поздравляю".

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На одном из снимков Николь Потуральски позирует рядом с незастеленной кроватью, судя по всему, она лишь недавно покинула свое роскошное ложе.

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