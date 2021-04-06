Известная модель Николь Потуральски, которой приписывали роман с Брэдом Питтом, показала себя в гардеробной

Как пишет Politeka.net, немецкая модель с польскими корнями успела построить успешную карьеру, покорив сердца фанатов. О красотке заговорили все, когда на одной из вечеринок заметили вместе с Брэдом Питтом. Девушка не стесняется себя показать, демонстрируя иногда довольно провокационные образы. Потуральски часто публикует новые кадры в Инстаграм, чтобы подогреть интерес к своей персоне.

Николь в этот раз показала в сторис, как выглядят шикарные ножки. Девушка была в кофте и желтых трусиках, за которые потянула рукой. Как можно заметить, Потуральски позировала в гардеробной, снимая свое отражение в зеркале.

Фанаты не ставили лайки и не писали комментарии, но так и хочется добавить: "Так и хочешь комплимент, роскошная крошка".

Мы писали, что известная модель Николь Потуральски, которая закрутила роман с Брэдом Питтом, похвасталась знойным образом.

Знаменитость сфотографировалась в комнате, позируя в очень короткой блузке, которая обнажила ее плоский животик и подчеркнула природную стройность. Судя по всему, Николь Потуральски не надела под низ бюстгальтер. Образ дополнила клетчатая шляпа и роскошная прическа с распущенными локонами.

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