Співачка Настя Каменських продовжує веселитися без чоловіка на відпочинку в Мексиці

Кілька днів тому Настя вирушила разом з мамою Лідою і кращою подругою Анею Андрійчук, а також помічницями в Мексику, яким сама заздалегідь купила квитки і зробила сюрприз. За словами співачки, це необхідно не тільки для зйомок її реаліті-шоу, але і для того, щоб відновитися.

До цього у співачки була серйозна панічна атака і вона вирішила виїхати у відпустку з дівчатами, а не з чоловіком, що самого Потапа дуже здивувало.

"А зі мною порадитися? Мені подобається Мексика, але ми завжди їздили з тобою. Я твій чоловік, я хоча б можу знати про такі сюрпризи заздалегідь. Ти зараз на концерт, а потім звалюєш. Це не дуже правильно щодо чоловіка, як мінімум. Вибач, але я не розумію", – висловився Олексій Потапенко.

Причому як видно на фото з сторіс, Настя ні про що не далеет і відчуває себе дуже добре. Веселячись навіть в машині, вона щаслива і безтурботна. В цей час з нею також відпочиває і мама, яка розділяє веселощі з дочкою по-своєму.

"Я хотіла зробити перезавантаження-дівич-вечір, загалом, багато пішло не за планом, але результат мені дуже подобається 😍 сподіваюся, сподобається і вам! 😘», - розповіла Настя.

Шанувальники почали відповідати:

"We did it 🔥❤️; Чесно, фігньою страждаєте; Ура🔥дочекалися 😍; Дуже цікаво👏🔥; Дуууже крутоооооо' 🙌👏🔥; Вогонь, мені дуже сподобалося😍; Краса 😍❤️🔥; Мені здається, що початок трохи награне) коли вона всім про цю поїздку говорила, відчуття, що вони знали заздалегідь; Мені все одно якщо це постановка, мені цікаво дивитися це реаліті, що собою являють шоу такого роду".

Нагадавши, роздягнена Каменських осоромилася, задерши труси занадто високо: "полісадник свій виставила..."

Як повідомляла Politeka, щаслива Каменських ніжно притулилася до Потапа:"Мімішність зашкалює".