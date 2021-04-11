Публіка підтримала Лізу Крутікову в її рішенні піти з проекту "Холостяк" з Михайлом Заливако, хоч багато хто й виразив жаль
24-річна повітряна акробатка з Дніпрорудного Ліза Крутікова боролася за серце "Холостяка" разом з іншими дівчатами протягом шести ефірів. Переломним моментом стало побачення, на якому Ліза разом з іншими учасницями стала свідком пристрасного поцілунку Міші з Джесікою.
"Як це може бути нормальним?", - Ліза мало не розплакалася та прийняла рішення піти з проекту.
"Міша прости, але я не відчуваю що ти мій", - заявила вона, і тільки після цього "Холостяк" сказав: "Ну, якщо я не твій, тоді я відпускаю тебе".
Як передає Politeka.net, у своєму мікроблозі в Instagram Крутікова поділилася емоціями, що переповнювали її під час останнього ефіру.
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"Я знала куди я йду, і я знала, що будуть поцілунки і романтика не тільки зі мною... проте. Є маленька різниця в тому, що це відбувалося за півметра від мене 😔 Я не була до цього готова, і фліртувати з Мішею, йдучи по головах і наступаючи на горло своїм почуттям після цього, я не змогла. Не змогла бути холодною, і робити вигляд, що мені все одно, і відкриватися для Міші було вже не можливим😏, - вилила душу дівчина. - Значить, не мій, значить, я трохи більш ранима, ніж думала! Значить холодна голова, і поділ на "він же не тільки мій" цілуй його відразу після когось, не звертаючи уваги на почуття, адже у тебе є мета - теж не моє... Адже повірте мені, дублів у них було близько 10 🤭а холодної реакції вистачило максимум на три...".
Користувачі назвали Лізу найчеснішою учасницею, прокоментувавши її відхід:
"Дуже шкода що ви покинули проект. Я за вас боліла. Ви дуже класна 😍"; "Дивилася проект через тебе. Справжнісінька і щира!💘🥺"; "Ви дуже хороша, добре, що покинули, а Міша - він вже з усіма підряд, Боже боронь такого чоловіка мати 😄"; "Я в шоці... ти перша природність і правдиві емоції...😢дуже шкода і думаю не тільки мені".
Нагадаємо, безсоромний "Холостяк" Заливако перейшов межу з однією з учасниць на очах у дівчини:"в засос на підлозі".
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