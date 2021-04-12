Знаменита голлівудська актриса і режисер Анджеліна Джолі з легкою посмішкою на обличчі не стала приховувати перші зморшки

Останнім часом зірка все рідше з'являється на публіці і уникає уваги преси, проте, шанувальники вже не раз помічали, що у зірки помітні численні зморшки на лобі, а сама вона не бере участь в нових фотосесіях. Деякі навіть припускали, що мати шістьох дітей не користується уколами ботокса, щоб уникнути заломів від мімічних зморшок.

Проте, сама зірка це спростовувала і не раз. В одному інтерв'ю Джолі навіть заявила, що спокійно ставиться до старості:

"Я дивлюся в дзеркало і бачу, як я схожа на свою матір в цьому віці. Я бачу, як я старію, і мені це подобається. Це означає, що я живу. У своєму обличчі я бачу все мою сім'ю. Я нормально сприймаю свої недоліки і адекватно-свій вік".

Як видно на одному з архівних фото, зморшки у актриси і правда видно. Тому можна сказати, що показати себе справжню зірка і правда не боїться. В цей же час, деякі сумніваються, що Анджеліна все ще не відвідувала косметолога, адже пару років тому вона несподівано посвіжіла.

В цілому, опулярна зірка не приховувала, що в молодості вважала себе настільки не красивою, що завжди боялася критики і часто занадто сильно худла. Зараз, щоб уникати уваги, Джолі навіть відмовилася від соціальних мереж.

На фан-акаунтах користувачі самі діляться фото з Анджеліною, вибираючи найбільш провокативні. Кадр, на якому зірка позує з легким макіяжем і без фотошопу, відразу припав користувачам Instagram до душі. На знімку видно мімічні зморшки зірки, які зовсім непомітні, коли актриса не посміхається. При цьому прибирати нічого Джолі не планує, так як береже природну красу.

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