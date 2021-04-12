Знаменитая голливудская актриса и режиссер Анджелина Джоли с легкой улыбкой на лице не стала скрывать первые морщинки

В последнее время звезда все реже появляется на публике и избегает внимание прессы, тем не менее, поклонники уже не раз подмечали, что у звезды заметны многочисленные морщины на лбу, а сама она не принимает участие в новых фотосессиях. Некоторые даже предполагали, что мать шестерых детей не пользуется уколами ботокса, чтобы избежать заломов от мимических морщин.

Тем не менее, сама звезда это опровергала и не раз. В одном интервью Джоли даже заявила, что спокойно относится к старости:

«Я смотрю в зеркало и вижу, как я похожа на свою мать в этом возрасте. Я вижу, как я старею, и мне это нравится. Это означает, что я живу. В своем лице я вижу все мою семью. Я нормально воспринимаю свои недостатки и адекватно — свой возраст».

Как видно на одном из архивных фото, морщинки у актрисы и правда видны. Поэтому можно сказать, что показать себя настоящую звезда и правда не боится. В это же время, некоторые сомневаются, что Анджелина все еще не посещала косметолога, ведь пару лет назад она неожиданно посвежела.

В целом, опулярная звезда не скрывала, что в молодости считала себя настолько не красивой, что всегда боялась критики и часто слишком сильно худела. Сейчас, чтобы избегать внимания, Джоли даже отказалась от социальных сетей.

На фан-аккаунтах пользователи сами делятся фото с Анджелиной, выбирая наиболее провокативные. Кадр, на котором звезда позирует с легким макияжем и без фотошопа, сразу пришелся пользователям Инстаграм по душе. На снимке видны мимические морщины звезды, которые совсем незаметны, когда актриса не улыбается. При этом убирать ничего Джоли не планирует, так как бережет естественную красоту.

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