Відома українська актриса Лера Товстолес, зірка "Жіночого кварталу", з'явилася в гарячому образі

Як пише Politeka.net, Лера сьогодні святкує 26-річчя. Молода красуня найчастіше грає ролі коханок, моделей і поліцейських, а в майбутньому б хотіла зіграти роль в повнометражному фільмі.

На фото, яке з'явилося на сторінці "Жіночого кварталу", Лера позувала в колготах, черевиках і червоній прозорій сукні. Дівчина стояла на балконі, задерши максимально високо ногу.

"Сьогодні День народження у нашої божевільної і невгамовної запальнички Лери Товстолес

Не зупиняйся ні перед чим, вітаємо, любимо, захоплюємося, твій "Жіночий Квартал", - написав адміністратор сторінки.

Фанати поставили сотні лайків і написали коментарі:

"У мене теж сьогодні день народження"," вітаю","вогонь".

Ми писали, що актриса "жіночого кварталу" Валерія Товстолес поділилася з фанатами результатами спекотної фотосесії.

Як видно, на нових знімках Валерія відображена в тьмяній кімнаті з м'яким світлом і дзеркальними стінами, вона згинається в різних позах, граючи м'язами і демонструючи ідеальної спортивне тіло. Перед камерою актриса з'явилася в чорному купальнику хитромудрої форми, який тільки підкреслює її струнку фігурку і пружні сідниці.

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