Известная украинская актриса Лера Товстолес, звезда "Женского квартала", показалась в горячем образе
Как пишет Politeka.net, Лера сегодня празднует 26-летие. Молодая красотка чаще всего играет роли любовниц, моделей и полицейских, а в будущем бы хотела сыграть роль в полнометражном фильме.
На фото, которое появилось на страничке "Женского квартала", Лера позировала в колготах, ботинках и красном прозрачном платье. Девушка стояла на балконе, задрав максимально высоко ногу.
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Не останавливайся ни перед чем, поздравляем, любим, восхищаемся, твой "Женский Квартал", - написал администратор странички.
Фанаты поставили сотни лайков и написали комментарии:
"У меня тоже сегодня день рождения", "Поздравляю", "Огонь".
Мы писали, что актриса "Женского квартала" Валерия Товстолес поделилась с фанатами результатами жаркой фотосессии.
Как видно, на новых снимках Валерия запечатлена в тусклой комнате с мягким светом и зеркальными стенами, она изгибается в разных позах, играя мышцами и демонстрируя идеальной спортивное тело. Перед камерой актриса появилась в черном купальнике замысловатой формы, который только подчеркивает ее стройную фигурку и упругие ягодицы.
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