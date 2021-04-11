Известная украинская актриса Лера Товстолес, звезда "Женского квартала", показалась в горячем образе

Как пишет Politeka.net, Лера сегодня празднует 26-летие. Молодая красотка чаще всего играет роли любовниц, моделей и полицейских, а в будущем бы хотела сыграть роль в полнометражном фильме.

На фото, которое появилось на страничке "Женского квартала", Лера позировала в колготах, ботинках и красном прозрачном платье. Девушка стояла на балконе, задрав максимально высоко ногу.

"Сегодня День рождения у нашей безумной и неуемной зажигалочки Леры Товстолес

Не останавливайся ни перед чем, поздравляем, любим, восхищаемся, твой "Женский Квартал", - написал администратор странички.

Фанаты поставили сотни лайков и написали комментарии:

"У меня тоже сегодня день рождения", "Поздравляю", "Огонь".

Мы писали, что актриса "Женского квартала" Валерия Товстолес поделилась с фанатами результатами жаркой фотосессии.

Как видно, на новых снимках Валерия запечатлена в тусклой комнате с мягким светом и зеркальными стенами, она изгибается в разных позах, играя мышцами и демонстрируя идеальной спортивное тело. Перед камерой актриса появилась в черном купальнике замысловатой формы, который только подчеркивает ее стройную фигурку и упругие ягодицы.

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