Співачка Ані Лорак похвалилася кадрами вечірки у Філіпа Кіркорова

Як передає Politeka.net, кадрами артистка з України, яка зараз живе і будує кар'єру в Росії, поділилася на своїй сторінці в Instagram.

На вечірці Лорак блищала в чорному піджаку, надітому поверх білого топа і ветлих джинсів. Яскравим акцентом образу став масивний золотий ланцюг на шиї.

На кадрах відображено, як Кароліна (справжнє ім'я співачки) співає знамениту українську «Пісню про рушник» авторства Андрія Малишка під акомпанемент композитора і музиканта Ігоря Крутого.

"Спасибі, дорогий Філіп за теплий душевний вечір", - написала співачка.

Серед гостей, судячи з відміток, які зробила Лорак, також була сестра Ігоря Крутого, телеведуча Алла крута і продакшн-менеджер Сергій Саїдов.

Філіп Кіркоров і Ані Лорак познайомилися в 2001 році на зйомках мюзиклу «Вечори на хуторі біля Диканьки». Вже багато років вони тісно спілкуються. Крім того, Король російської естради є хрещеним дочки Кароліни Софії.

Артисти часто з'являються разом на світських заходах і різних вечірках.

Нещодавно їх зняли удвох на премії «Прорив року BEST-2021».

Відзначимо, що особисте життя Ані Лорак останнім часом викликає великий інтерес у її шанувальників. Вони помітили, що на безіменному пальці у співачки з'явилося кільце, схоже на обручку. Сама артистка недавно зізналася, що у неї в животі «присутні» метелики, ніж тільки підігріла чутки про свою майбутню весіллі.

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