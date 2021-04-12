Відома українська співачка Ніно Басілая, яку продюсує Дмитро Монатік, показала себе у весняному образі

Як пише Politeka.net, Ніно Басілая спочатку була учасницею проекту " Голос.Діти", де не з першого разу їй вдалося досягти успіху і піти в команду Дмитра Монатіка. Після проекту продюсер продовжив підтримувати молоду красуню, яка увійшла до складу MONATIK Corporation. Дівчина навіть заспівала дуетом з Дмитром перед 70-тисячною аудиторією. Зараз красуня готує альбом і розвиває соціальні мережі.

Дівчина опублікувала в Instagram нове фото, на якому здалася у вузькому боді і чоботях, з яких стирчали квіти. Красуня на декількох фото показала свою фігуру, дозволяючи поглянути з різних ракурсів.

"Тиждень починається з приголомшливих новин!!!

Така квіткова фотозйомка, що запам'ятовується, розповіла про майбутню прем'єру, запис дебютного EP альбому, улюблених українських брендів і про багато іншого!

Дякую всю чудову команду за таку приголомшливу роботу!!!",- написала Басилая під фото.

Фанати поставили майже тисячу лайків і написали коментарі:

"Вау"," Вай, дуже"," неймовірна краса"," пощастило з тілом, звичайно"," Ноги квіточками пахнуть","ти прекрасна".

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