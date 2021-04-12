Известная украинская певица Нино Басилая, которую продюсирует Дмитрий Монатик, показала себя в весеннем образе

Как пишет Politeka.net, Нино Басилая изначально была участницей проекта "Голос.Дети", где не с первого раза ей удалось достичь успеха и пойти в команду Дмитрия Монатика. После проекта продюсер продолжил поддерживать молодую красотку, которая вошла в состав MONATIK Corporation. Девушка даже спела дуэтом с Дмитрием перед 70-тысячной аудиторией. Сейчас красотка готовит альбом и развивает социальные сети.

Девушка опубликовала в Инстаграм новое фото, на котором показалась в узком боди и сапогах, из которых торчали цветы. Красотка на нескольких фото показала свою фигуру, позволяя взглянуть с разных ракурсов.

"Неделя начинается с потрясающих новостей!!!

Такая запоминающаяся цветочная фотосъемка, Рассказала о грядущей премьере, запись дебютного EP альбома, любимых украинских брендах и о многом другом!

Благодарю всю восхитительную команду за такую потрясающую работу!!!", - написала Басилая под фото.

Фанаты поставили почти тысячу лайков и написали комментарии:

"Вау", "Вай, очень", "Невероятная красота", "Повезло с телом, конечно", "Ноги цветочками пахнут", "Ты прекрасна".

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