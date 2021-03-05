Известная украинская певица Нино Басилая, которую продюсирует Дмитрий Монатик, показала эффектный образ
На фото Нино показалась в топике, а образ дополнила стильным украшением. Звезда оставила волосы распущенными, а один глаз закрыла розой. На втором кадре девушка уже показала созревший бутон ближе, а сама отвела взгляд от камеры. Цветок органично дополнил образ молодой красавицы, поэтому кадры вышли очень интересными. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.
"Я дарю тебе цветок", - подписала лаконично кадры Басилая.
Жена Дмитрия Монатика Ирина сразу прокомментировала фото, оставив смайлики звезды и цветов.
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Фанаты, включая дочь Елены Кравец, поставили сотни лайков и написали комментарии:
"Спасибо", "Такая сильно красивая", "А я дарю тебе цветы", "Нино и розовые цветы, я томлюсь от кобиты".
Мы писали, что певица Лида Ли, бэк-вокалистка и подопечная артиста Дмитрия Монатика, в соблазнительном наряде показала, с чего начинается танго.
На опубликованных кадрах Лидия позирует на стуле посреди съемочной площадки. Внимание к себе тут же привлекает необычный наряд красотки. Певица одета в золотистый топ с «рваными» краями лифа, а также оригинальные черные брюки с одной штаниной.
Напомним, подопечная Монатика на шпильках и в боди дала жару, лихо взмахнув ножкой
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