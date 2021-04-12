Известная певица Лида Ли, которую продюсирует Дмитрий Монатик, показала себя в новом образе

Как пишет Politeka.net, Лида Ли стала известной украинцам, когда еще работала бэк-вокалисткой у Дмитрия Монатика. Девушка даже участвовала в шоу "Голос", а после этого продюсерский центр Монатика взялся за карьеру красотки.

Девушка в этот раз показала модный образ в социальной сети ТикТок. Красотка надела кожаную куртку, которую спустила на плечи, и черный топ. После этого Лида Ли показала версий себя в этом наряде, впечатляя образом.

"Я помню", - написала загадочно певица под кадрами в ТикТоке.

Фанаты поставили несколько десятков лайков и не писали комментарии, но звезду без комплиментов обычно не отпускают: "Глаз не оторвать, как это красиво, страстно и соблазнительно!".

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у себя в Инстаграм девушка опубликовала серию фото со своей новой видео-работы. На снимке певица в прозрачном черном платье доверилась красивому танцору, который держал ее крепкими руками. Подкачанный брюнет, судя по всему, произвел на артистку сильное впечатление.

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