Співачка Анастасія Приходько знову стала мамою кілька місяців тому
33-річна зірка ретельно приховувала свою вагітність, навіть беручи участь в шоу "Маска", при чому на останніх термінах. Весь цей час дружину на зносинах під час зйомок супроводжував чоловік. Малюк став третьою дитиною в сім'ї, після 11-річної доньки та 5-річного сина, передає Politeka.net.
Співачка пояснила, чому ховала животик і не "світила" цією радісною звісткою на екранах.
"Я не торгувала вагітністю. Це дуже особисте. Я публічна людина, і по ідеї, - я давно повинна була пробігтися по всіх телеканалах і розповісти чудову новину і хайпануть на цьому. Але, ви ж мене знаєте, я не така! Я дуже берегу сімейні цінності ", - поділилася своїми міркуваннями Анастасія, додавши, що їй хотілося якомога довше захистити дитину від публічності.
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Вперше відкрито про вагітність і народження крихітки зірка заговорила в пост-шоу "Маски". Так як вже все розкрилося, Приходько вирішила виставити фото з новонародженим. Стать малюка артистка зберігає в таємниці.
"Розвінчаю міфи❤️ вже народила 🙌 ось він, мамин улюблений чоловічок😍", - підписаний кадр.
Користувачі кинулися вітати знаменитість із поповненням:
"Ух ти ж! Вітаю з народженням дитини👏 🙌 щастя, здоров'я міцного вашій всій родині і звичайно ж малятку ❤ ❤ ️"
"Щастя вашій чудовій родині! Тепер чекаємо "поповнення" в музичній біографії 🙌"
"Вітаю! Здоров'я і спокійних ночей! 🍼❤️"
"бажаю насолоджуватися в цьому стані 🤗"
"У вас дівчинка?"
Нагадаємо, Приходько на шоу "Маска" показала кругленький живіт, Полякова не могла втриматися:" Настя, а є...".
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