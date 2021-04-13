Знаменита голлівудська актриса і режисер Анджеліна Джолі у модному образі підкреслила свою красу

Популярна актриса, яка звикла бути в центрі уваги, вже давно намагається тримати дистанцію і рідко показується в мережі. Найчастіше нові фото з актрисою публікують самі шанувальники в Instagram, а також фотографи, які з нею співпрацювали.

Цей раз не був винятком. На фан-акаунті Джолі з'явився пост з її кадром, зробленим спеціально для інтерв'ю з модним глянцем. В ході спілкування з головним редактором Джолі не тільки заговорила про особисте, але і погодилася показати розкішний будинок, в якому живе з дітьми, а також змінила кілька образів для зйомки.

Один з образів Джолі припав до душі фанатам, які були підкорені видом. У темно-коричневих тонах і кавовому гольфі, артистка ідеально підкреслила струнку фігуру, ідеальні лінії її ніг стали більш помітними завдяки туфлям човникам на шпильці, а макіяж помітно омолодив Джолі.

«Прекрасна богиня😍; Прекрасна принцеса 😍; наша троянда в саду👏; Ідеально❤️; Дивний вигляд; одним словом гарно; чудова дама🌹😍; Дуже класно; 👏Грація справжньої богині👏 Приголомшливий і елегантний наряд; Клас🔥🔥❤️хороші флюїди», - відповідають в мережі.

Як можна помітити, останнім часом зірка все рідше з'являється на публіці і уникає уваги преси, проте, шанувальники вже не раз помічали, що у зірки помітні численні зморшки на лобі, а сама вона не бере участь в нових фотосесіях. Деякі навіть припускали, що мати шістьох дітей не користується уколами ботокса, щоб уникнути заломів від мімічних зморшок.

Проте, сама зірка це спростовувала і не раз. В одному інтерв'ю Джолі навіть заявила, що спокійно ставиться до старості.

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