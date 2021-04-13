Знаменитая голливудская актриса и режиссер Анджелина Джоли в модном образе подчеркнула свою красоту

Популярная актриса, привыкшая быть в центре внимания, уже давно старается держать дистанцию и редко показывается в сети. Чаще всего новые фото с актрисой публикуют сами поклонники в Инстаграм, а также фотографы, которые с ней сотрудничали.

Этот раз не был исключением. На фан-аккаунте Джоли появился пост с ее кадром, сделанным специально для интервью с модным глянцем. В ходе общения с главным редактором Джоли не только заговорила о личном, но и согласилась показать роскошный дом, в котором живет с детьми, а также сменила несколько образов для съемки.

Один из образов Джоли пришелся по душе фанатам, которые были покорены видом. В темно-коричневых тонах и кофейном гольфе, артистка идеально подчеркнула стройную фигуру, идеальные линии ее ног стали более заметными благодаря туфлям лодочкам на шпильке, а макияж заметно омолодил Джоли.

«Прекрасная богиня😍; Прекрасная принцесса 😍; наша роза в саду👏; Идеально❤️; Удивительный вид; одним словом красиво; чудесная дама🌹😍; Очень классно; 👏Грация истинной богини👏 Потрясающий и элегантный наряд; Класс🔥🔥❤️хорошие флюиды», - отвечают в сети.

Как можно заметить, в последнее время звезда все реже появляется на публике и избегает внимание прессы, тем не менее, поклонники уже не раз подмечали, что у звезды заметны многочисленные морщины на лбу, а сама она не принимает участие в новых фотосессиях. Некоторые даже предполагали, что мать шестерых детей не пользуется уколами ботокса, чтобы избежать заломов от мимических морщин.

Тем не менее, сама звезда это опровергала и не раз. В одном интервью Джоли даже заявила, что спокойно относится к старости.

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