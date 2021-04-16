Дружина Микити Добриніна Даша Квіткова здивувала кадрами з роздягальні

Як повідомляє Politeka.net, Микита Добринін один з небагатьох героїв, хто знайшов своє кохання на реаліті-шоу "Холостяк". Обраницею телеведучого і шоумена стала популярна нині блогерка Даша Квіткова. Майже відразу після зйомок пара почала жити разом, потім вони одружилися, а тепер очікують поповнення в родині. Дівчина завагітніла і не стала приховувати своє становище від публіки – вона все частіше викладає в Мережу фотографії, на яких демонструє зростаючий животик.

Нещодавно парочка вирушила на відпочинок в Дубай, причому після того, як запланований час закінчився, закохані прийняли рішення залишитися ще на тиждень. Про все це вагітна Даша розповіла у своїх Instagram-сторіс. Також вагітна дівчина показала відео з роздягальні на якому вирішила правдиво показати фанатам, що у неї целюліт.

"А це відео нагадування про те, що всі ми живі люди. Ось Я міряю футболку і показую вам, що у мене з'явився целюліт. І я цього не соромлюся. Все приберемо і поборемо після пологів. Викладаю це для того, щоб ви знали, що у всіх є свої особливості. Ідеальні картинки в інстаграмі - це добре, але ми ж всі живі", - відверто підписала сторіс Квіткова.

Також дівчина показала кілька кадрів з чоловіком Микитою, на яких видно, що вони їдуть в ліфті. На цих знімках особливо добре видно величезний вагітний живіт Даші, бо вона стоїть в повний зріст.

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