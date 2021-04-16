Супруга Никиты Добрынина Даша Квиткова удивила кадрами из раздевалки

Как сообщает Politeka.net, Никита Добрынин один из немногих героев, кто нашел свою любовь на реалити-шоу "Холостяк". Избранницей телеведущего и шоумена стала популярная нынче блогерша Даша Квиткова. Почти сразу после съемок пара начала жить вместе, потом они поженились, а теперь ожидают пополнения в семье. Девушка забеременела и не стала скрывать свое положение от публики – она все чаще выкладывает в сеть фотографии, на которых демонстрирует растущий животик.

Недавно парочка отправилась на отдых в Дубай, причем после того, как запланированное время закончилось, влюбленные приняли решение остаться еще на неделю. Обо всем этом беременная Даша рассказала в своих Instagram-сторис. Также беременная девушка показала видео из раздевалки на котором решила правдиво показать фанатам, что у нее целлюлит.

"А это видео напоминание о том, что все мы живые люди. Вот я меряю футболку и показываю вам, что у меня появился целлюлит. И я этого не стесняюсь. Все уберем и поборем после родов. Выкладываю это для того, чтобы вы знали, что у всех есть свои особенности. Идеальные картинки в инстаграме – это хорошо, но мы же все живые", - откровенно подписала сторис Квиткова.

Также девушка показала несколько кадров с мужем Никитой, на которых видно, что они едут в лифте. На этих снимках особенно хорошо видно огромный беременный живот Даши, так как она стоит в полный рост.

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