15 квітня співачка Алла Пугачова відзначає 72-річчя. Те, як артистка виглядає зараз, разюче - час пішов назад

Як передає Politeka.net, Примадонна сьогодні отримує привітання з днем народження. Не залишився осторонь і композитор Ігор Ніколаєв, колишній чоловік співачки Наташі Корольової. Знаменитість зворушливо звернувся до Алли Борисівни, а заодно показав серію унікальних знімків, де вони з нею удвох.

"З днем народження, наша улюблена і рідна Алла Борисівна! Здоров'я, щастя, любові, спраги творчості!❤ ️ 🙏 💐 ",- привітав Ніколаєв.

Сам того не відаючи, музикант привернув увагу публіки до зовнішності Пугачової. Ця тема завжди була об'єктом гарячих суперечок в Мережі. Різниця між Пугачовою на більш свіжому, першому, фото й іншими - разюча. Зараз у неї більш витягнуте обличчя, та й схудла вона явно.

До речі, перше хірургічне втручання в гонитві за молодістю Алла Борисівна пережила 30 років тому. Операцію робили в Швейцарії. Цей досвід був невдалим, і навіть небезпечним, хоча співачка не зупинилася й продовжила експерементувати. Під час процедури їй занесли інфекцію, знадобилося термінове лікування.

Що стосується "екстремального" схуднення, то з'ясувалося, що скинути кілограми Пугачовій допомогла її дочка Крістіна Орбакайте, порадивши безсолієву дієту. Аллі Борисівні, яка все життя любила солоненьке, довелося відмовилася від улюблених страв заради бездоганної фігури.

Крім того, зірка перестала їсти на ніч і повністю виключила з раціону хліб. Зате стала частіше їсти легкі овочеві супи, запечену у фользі рибу і гречку.

Користувачі з жаром обговорили опубліковані фото, приєднавшись до привітань:

"Рівних Вам немає, не було і не буде. Здоров'я Вам, живіть довго!"

"Дорогу Аллу з днем народження! Всіх благ! Про Айсберг це шедевр шедеврів дорогий Ігор Юрійович!!!❤️🌹"

"З днем народження, як добре, що ви є, здоров'я і сонечка в душі бажаю"

"Довгих років, будьте здорові.💐"

"Від душі! Живіть всім на радість! Поздоровляю! Творіть і будьте щасливі"

"Здоров'я, щастя вам бажаю, а Галкін мільйон троянд нехай вам подарує"

Нагадаємо, втомлена Пугачова у всьому чорному розтривожила мережу: "немає майбутнього"

Як повідомляла Politeka, постаріла Пугачова без макіяжу і перуки розслабилася в руках Галкіна: "тепер видно, що вона справжня…"