15 апреля певица Алла Пугачева отмечает 72-летие. То, как артистка выглядит сейчас, поразительно - время пошло вспять

Как передает Politeka.net, Примадонна сегодня получает поздравления с днем рождения. Не остался в стороне и композитор Игорь Николаев, бывший муж певицы Наташи Королевой. Знаменитость трогательно обратился к Алле Борисовне, а заодно показал серию уникальных снимков, где они с ней вдвоем.

"С днём рождения, наша любимая и родная Алла Борисовна! Здоровья, счастья, любви, жажды творчества!❤️🙏💐", - поздравил Николаев.

Сам того не ведая, музыкант привлек внимание публики ко внешности Пугачевой. Эта тема всегда была объектом горячих споров в Сети. Разница между Пугачевой на более свежем, первом, фото и остальными - разительная. Сейчас у нее более вытянуто лицо, да и похудела она явно.

К слову, первое хирургическое вмешательство в погоне за молодостью Алла Борисовна пережила 30 лет назад. Операцию делали в Швейцарии. Этот опыт стал неудачным, и даже опасным, хотя певица не остановилась и продолжила эксперементировать. Во время процедуры ей занесли инфекцию, понадобилось срочное лечение.

Что касается "экстремального" похудения, то выяснилось, что скинуть килограммы Пугачевой помогла ее дочь Кристина Орбакайте, посоветовав бессолевую диету. Алле Борисовне, которая всю жизнь любила солененькое, пришлось отказалась от любимых блюд ради безупречной фигуры.

Кроме того, звезда перестала есть на ночь и полностью исключила из рациона хлеб. Зато стала чаще есть легкие овощные супы, запеченную в фольге рыбу и гречку.

Пользователи с жаром обсудили опубликованные фото, присоединившись к поздравлениям:

"Равных Вам нет, не было и не будет. Здоровья Вам, живите долго!"

"Дорогую Аллу с днём рождения! Всех благ! О Айсберг это шедевр шедевров дорогой Игорь Юрьевич!!!❤️🌹"

"С днём рождения, как хорошо, что вы есть, здоровья и солнышка в душе желаю"

"Долгих лет, будьте здоровы.💐"

"От души! Живите всем на радость! Поздравляю! Творите и будьте счастливы"

"Здоровья, счастья вам желаю, а Галкин миллион роз пусть вам подарит"

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