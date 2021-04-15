Папараці засікли Бреда Пітта біля медичного центру в Беверлі-Хіллз

57-річний голлівудський красунчик був у інвалідному кріслі та здавався виснаженим, що налякало його фанатів, передає Page Six. І хоч Пітт намагався сховатися, натягнувши на голову капюшон, а також надівши сонцезахисні окуляри й медичну маску, все одно був впізнаний.

За інформацією видання, актор відвідав лікарню, побувавши на прийомі у стоматолога. На опублікованих фото він був у чорній толстовці, сірих спортивних штанях і білих кросівках.

EXCLUSIVE: Brad Pitt leaves medical center in a wheelchair post-dentist https://t.co/qM6m2502zB pic.twitter.com/EcJMHBFEyv — Page Six (@PageSix) April 15, 2021

Швидше за все, в лікарні діє політика вивезення всіх пацієнтів на інвалідних візках, незалежно від діагнозу та лікування. Пітта супроводжував його охоронець і медичний працівник.

Подія тут же отримала резонанс в соцмережі. І хоч, можливо, немає причин для паніки, фанати Бреда все ж висловлюють стурбованість. Деякі припустили найстрашніше, ніби у зірки онкозахворювання, і довела його до такого стану екс-дружина Анджеліна Джолі. Як відомо, парочка досі ділить дітей і майно.

"Кажуть, у Пітта рак. Довела таки Джолі нещасного"; "він навіть не може піти до дантиста без переслідувань цих ідіотів. І це транспортне крісло, а не інвалідне крісло"; "папараці сидять біля його власності 24 години на добу, 7 днів на тиждень і навіть знають номери його машин, так що від них нікуди не дітися. Він сказав в інтерв'ю, що єдиний спосіб уникнути цього - іноді використовувати орендовані автомобілі"; "ймовірно, йому зробили стоматологічну операцію, яка вимагала від нього анестезії, тому інвалідне крісло - всього лише запобіжний захід, щоб він не впав, залишаючи установу. При цьому, чому його фотографують у лікарні? Немає нічого особистого?"; "У тебе все буде добре🤗 💘", - коментують в Мережі.

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