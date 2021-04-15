Папарацци засекли Брэда Питта возле медицинского центра в Беверли-Хиллз

57-летний голливудский красавчик был в инвалидном кресле и казался изможденным, что напугало его фанатов, передает Page Six. И хоть Питт пытался спрятаться, натянув на голову капюшон, а также надев солнцезащитные очки и медицинскую маску, все равно был узнан.

По информации издания, актер посетил больницу, побывав на приеме у стоматолога. На опубликованных фото он был в черной толстовке, серых спортивных штанах и белых кроссовках.

EXCLUSIVE: Brad Pitt leaves medical center in a wheelchair post-dentist https://t.co/qM6m2502zB pic.twitter.com/EcJMHBFEyv — Page Six (@PageSix) April 15, 2021

Скорее всего, в больнице действует политика вывоза всех пациентов на инвалидных колясках, независимо от диагноза и лечения. Питта сопровождал его телохранитель и медицинский работник.

Событие тут же получило резонанс в соцсети. И хоть, возможно, нет причин для паники, фанаты Брэда все же выражают обеспокоенность. Некоторые предположили самое страшное, будто у звезды онкозаболевание, и довела его до такого состояния экс-супруга Анджелина Джоли. Как известно, парочка до сих пор делит детей и имущество.

"Говорят, у Питта рак. Довела таки Джоли несчастного"; "Он даже не может пойти к дантисту без преследований этих идиотов. И это транспортное кресло, а не инвалидное кресло"; "Папарацци сидят возле его собственности 24 часа в сутки, 7 дней в неделю и даже знают номера его машин, так что от них никуда не деться. Он сказал в интервью, что единственный способ избежать этого - иногда использовать арендуемые автомобили"; "Вероятно, ему сделали стоматологическую операцию, которая потребовала от него анестезии, поэтому инвалидное кресло - всего лишь мера предосторожности, чтобы он не упал, покидая учреждение. При этом, почему его фотографируют в больнице? Нет ничего личного?"; "У тебя все будет хорошо 🤗💘", - комментируют в Сети.

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