Відома співачка Анастасія Приходько здивувала зізнанням про свою "хворобу", фанати не очікували

Як повідомляє Politeka.net, відома українська співачка і учасниця шоу "Маска" Анастасія Приходько нещодавно народила третю дитину. Причому вагітність зірка ретельно приховувала, навіть під час участі в "Масці", а на зйомках і навіть на пологах її супроводжував коханий чоловік. У своїх Instagram-сторіс Настя вирішила відповісти на хвилюючі фанатів питання, і серед іншого розповіла про свою "хвороби і прокляття".

Так, відповідаючи на питання про те, чи втрачала вона телефон, Анастасія зізналася, що це якось її карма. "Телефон, це взагалі моя хвороба. У мене вони вічно вони б'ються, ламаються, губляться. Це взагалі, як "до ворожки не ходи". У мене телефон, це як я не знаю... якесь прокляття, карма на них вічно", - зізналася артистка.

Також вона відповіла на питання про те, чи хотілося їй все кинути і виїхати кудись. Так, за словами Приходька, у неї такі думки бувають дуже часто. "Відкрию секрет - я живу з цією думкою постійно. Не знаю, чому. Але ця думка часто приходить до мене в голову, але я її жену", - жартує Настя.

На питання про те, чи були у співачки романи із зірковими чоловіками, вона зізналася, що ні, не може такого пригадати. Також вона розповіла, що іноді її дратують занадто нахабні шанувальники. "Коли сильно багато всього, коли люди нав'язливі. Коли ти намагаєшся людині пояснити, акуратно, скромно, а людина не розуміє... ну природно іноді бувало", - зізналася Приходько.

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