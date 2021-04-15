Известная певица Анастасия Приходько удивила признанием о своей "болезни", фанаты не ожидали

Как сообщает Politeka.net, известная украинская певица и участница шоу "Маска" Анастасия Приходько недавно родила третьего ребенка. Причем беременность звезда тщательно скрывала, даже во время участия в "Маске", а на съемках и даже на родах ее сопровождал любимый муж. В своих Instagram-сторис Настя решила ответить на волнующие фанатов вопросы, и сред прочего рассказала о своей "болезни и проклятии".

Так, отвечая на вопрос о том, теряла ли она телефон, Анастасия призналась, что это как-то ее карма. "Телефон, это вообще моя болезнь. У меня они вечно они бьются, ломаются, теряются. Это вообще, как "к гадалке не ходи". У меня телефон, это как я не знаю… Какое-то проклятие, карма на них вечно", - призналась артистка.

Также она ответила на вопрос о том, хотелось ли ей все бросить и уехать куда-то. Так, по словам Приходько, у нее такие мысли бывают очень часто. "Открою секрет – я живу с этой мыслью постоянно. Не знаю, почему. Но эта мысль часто приходит ко мне в голову, но я ее гоню", - шутит Настя.

На вопрос о том, были ли у певицы романы со звездными мужчинами, она призналась, что нет, не может такого припомнить. Также она рассказала, что иногда ее раздражают слишком наглые поклонники. "Когда сильно много всего, когда люди навязчивые. Когда ты пытаешься человеку объяснить, аккуратно, скромно, а человек не понимает… ну естественно иногда бывало", - призналась Приходько.

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