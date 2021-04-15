Відома українська співачка Анастасія Кумейко, колишня солістка групи Nikita, показала себе максимально без одягу

Як пише Politeka.net, Анастасія вже кілька років не співає в групі Nikita, але виступає сольно під псевдонімом DJ NANA. Дівчина активно стежить за собою і не соромиться показати фігуру. Не забуває Красуня і про соціальні мережі, де захоплює фанатів іноді досить сміливими кадрами.

Цього разу Анастасія була без одягу і білизни. Дівчина позувала в профіль, закриваючи бюст руками, а ніжку зігнула так, щоб нічого не показати в зоні бікіні.

"Жінка красива, як квітка. А кожна квітка має бути трохи розпущена", - написала Кумейко під фото.

Фанати поставили понад 2 тисячі лайків і закидали зірку компліментами:

"Ось чого я тут не бачу, так навіть краплі розбещеності, настільки ніжна, повітряна і жіночна твоя краса!", "Естетичний захват", "яка ж ти красива", "як квітка, Красивий тільки квітка, а жінка, просто жінка, красива по своєму", "ну, комусь і бутони подобаються", "Щасливчик, хто цю квітку сфотографував", " і на цю перлину світить сонечко ..", "А чоловік що на це говорить?", "Ох, ти мати моя в кедах, яка краса".

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