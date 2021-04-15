Популярний український репер Потап (Олексій Потапенко) постав в яскравому і стильному образі

Відомий артист нерідко стає учасником і ведучим різних шоу, передає Politeka.net. Репер показує, що в силах змінювати стиль і залишатися собою.

Так звичні "розтягнуті" джинси і кепки, він легко змінює на щось більш елегантне. Як, наприклад, цього разу.

Співак опублікував фото, представивши в зеленому піджаку, а завершували його образ аксесуари на руках, як у справжнього стиляги. Потап дивився в камеру і мило посміхався. У такому вигляді артист виступив ведучим на шоу "Ліпсінк батл".

"А ви дивитеся @lipsyncbattle_ua #ліпсінкбатл ? LipsyncBattle Ukraine🇺 🇦", - поцікавився репер.

За годину публікація зібрала понад 3000 лайків і багато коментарів.

"Звичайно, дуже подобається🔥, Ви з Тіною Класні ведучі🔥", "Льоша, звичайно ж. Класна програма, а ведучі просто супер!Чекаємо фінал", " на жаль ні , немає нових цікавих осіб !🤷🏻‍♂️

Ведучі круті - тут безперечно", " від нічого робити обрізками в YouTube. Дуже невдалий формат під українську аудиторію", " звичайно, ведучі топ😍", " дивлюся❤️ ведучий класний😌 🔥"," а фото з ведучою буде?",- написали користувачі мережі.

Зазначимо, на шоу "Ліпсінк батл" пародіюють зірок нашої та зарубіжної естради. Учасники програми повинні максимально переконливо відтворити пісню, копіюючи міміку, зовнішній вигляд, манеру триматися на сцені оригінального виконавця хіта. Хто краще впорається зі своїм завданням, той перемагає.

Нагадаємо, що Потап убив ефектним образом чоловіка з минулого і поділився мудрістю: "Хрещений батько".

Як повідомляла Politeka, нудьгуючий Потап показав, з ким замкнений вдома на карантині, поки дружина за кордоном: "Настя, як ти могла...».

Також Politeka писала, що Потап в балахоні разом з вбраною Каменських показав, яким був в молодості: "тепер 40-річний ведмедик".