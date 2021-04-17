Відома українська співачка Оля Полякова показала себе в незвичайному вигляді
Як пише Politeka.net, суперблондинка Оля Полякова підкорює не тільки співом, але цікавими образами. Дівчина бере участь на телебаченні в різних проектах, а також веде сторінки в соціальних мережах. Так, в сторіс Instagram, з'явилися кадри, де Полякова здивувала змінами.
На фото Оля здалася в куртці, знімаючи себе на телефон. Дівчина зібрала волосся в хвіст, а губки зробила "качечкою". Все було б добре, якби не очі, адже у Полякової вони були котячими, зеленого кольору. Співачка здивовано дивилася в камеру, показуючи зміни фанатам.
Несподіваний кадр фанати не змогли прокоментувати фанати в сторіс Instagram, так як там немає таких функцій, але так і хочеться додати: "ідеальна хижачка".
Екс-чоловік Ані Лорак після примирення показав сімейну ідилію, возиться з дочкою і новим малюком: "Це моя..."
51-річна Лопес обтягнула підкачаний "горіх" занадто вузькими лосинами: "Ох, хороша..."
63-річна мама Балана в міні-сукні граціозно осідлала красеня-жеребця: "Людочка, де Данік?"
З безсоромної Лорак в океані сповзло бікіні, фото вже в Мережі: "Смачна дівчина!"
"Великдень буде не дуже радісним": синоптики приголомшили прогнозом погоди на початок травня
Раніше ми повідомляли, що популярна українська співачка Оля Полякова знову стала зіркою соцмережі, разом з Потапом і Винником.
На знімку Полякова позує у відверто весільній сукні з пікантними розрізами і пишними рукавами. Її пишна шевелюра начесана в високу зачіску і прикрашена короною. Розпалена Оля задерла довгу голу ногу на Олега Винника, який її спритно підхопив і тримає, як гітару.
Нагадаємо, Полякова змусила Данилко стогнати від задоволення, Каменських теж у справі
А ще Politeka писала, що Полякова включила шалену імператрицю, покрутивши сідницями перед Винником і Дзідзьо
Також Politeka повідомляла, що опухла Полякова вразила видом без косметики, Королеву ночі не впізнати