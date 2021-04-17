Відома українська співачка Оля Полякова показала себе в незвичайному вигляді

Як пише Politeka.net, суперблондинка Оля Полякова підкорює не тільки співом, але цікавими образами. Дівчина бере участь на телебаченні в різних проектах, а також веде сторінки в соціальних мережах. Так, в сторіс Instagram, з'явилися кадри, де Полякова здивувала змінами.

На фото Оля здалася в куртці, знімаючи себе на телефон. Дівчина зібрала волосся в хвіст, а губки зробила "качечкою". Все було б добре, якби не очі, адже у Полякової вони були котячими, зеленого кольору. Співачка здивовано дивилася в камеру, показуючи зміни фанатам.

Несподіваний кадр фанати не змогли прокоментувати фанати в сторіс Instagram, так як там немає таких функцій, але так і хочеться додати: "ідеальна хижачка".

Раніше ми повідомляли, що популярна українська співачка Оля Полякова знову стала зіркою соцмережі, разом з Потапом і Винником.

На знімку Полякова позує у відверто весільній сукні з пікантними розрізами і пишними рукавами. Її пишна шевелюра начесана в високу зачіску і прикрашена короною. Розпалена Оля задерла довгу голу ногу на Олега Винника, який її спритно підхопив і тримає, як гітару.

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