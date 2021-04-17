Известная украинская певица Оля Полякова показала себя в необычном виде

Как пишет Politeka.net, суперблондинка Оля Полякова покоряет не только пением, но интересными образами. Девушка участвует на телевидении в различных проектах, а также ведет странички в социальных сетях. Так, в сторис Инстаграм, появились кадры, где Полякова удивила изменениями.

На фото Оля показалась в куртке, снимая себя на телефон. Девушка собрала волосы в хвост, а губки сделала "уточкой". Все было бы хорошо, если бы не глаза, ведь у Поляковой они были кошачьими, зеленого цвета. Певица удивленно смотрела в камеру, показывая изменения фанатам.

Неожиданный кадр фанаты не смогли прокомментировать фанаты в сторис Инстаграм, так как там нет таких функций, но так и хочется добавить: "Идеальная хищница".

Ранее мы сообщали, что популярная украинская певица Оля Полякова снова стала звездой соцсети, вместе с Потапом и Винником.

На снимке Полякова позирует в откровенно свадебном платье с пикантными разрезами и пышными рукавами. Ее пышная шевелюра начесана в высокую прическу и украшена короной. Разгоряченная Оля задрала длинную голую ногу на Олега Винника, который ее ловко подхватил и держит, как гитару.

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