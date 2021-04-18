Відома модель Алессандра Амбросіо, зірка Victoria's Secret, показала себе на відпочинку

Як пише Politeka.net, Алессандра Амбросіо була однією з найпопулярніших зірок Victoria's Secret. Красуня отримувала великі контракти, завдяки яким увійшла в список найбільш високооплачуваних моделей за рейтингом Форбс. Зараз 40-річна зірка веде соціальні мережі, де радує цікавими образами.

Цього разу дівчина опублікувала фото дівчина позувала яскравих топіках і шортах. Образ Алессандра доповнила стильними окулярами, показавши на декількох фото свою красу.

"Сонце мріє", - написала красуня під фото.

Фанати поставили 14 тисяч лайків і написали коментарі:

"Дивовижна королева", "у тебе так добре виходить", "прекрасна субота для всієї родини", " ви зустрічаєтеся в темряві?", "Красуня спокуслива, чудова, приваблива"," ти дивовижна королева сонячного світла", " найкрасивіша в світі !".

Ми писали, що легендарна модель Алессандра Амбросіо з Victoria's Secret похвалилася бездоганною фігурою в» невидимому " купальнику.

На фотографіях Амбросіо позує в практично невидимому купальнику, який був доповнений кольє з черепашок з сережками у вигляді ланцюжків. Крім того, на голові у красуні був капелюх, а плечі знаменитість прикрила білосніжною сорочкою.

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