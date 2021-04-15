Известная модель Алессандра Амбросио, звезда Victoria’s Secret, показала в праздничном образе

Как пишет Politeka.net, Алессандра Амбросио стала очень популярной благодаря контракту с Victoria’s Secret. Красотка даже вошла в список Forbes по рейтингу самых высокооплачиваемых моделей в мире. Сейчас красотка ведет социальные сети, где поделилась фото, как отпраздновала 40-летие.

"Празднование жизни", - написала Алессандра.

Фанаты поставили более 40 тысяч лайков и написали комментарии:

"Великолепная", "С днем рождения, сладкая", "Добро пожаловать в клуб", "С Днем рожденья тебя!", "Ваше самое красивое место - грязное", "Приятно, что ты щедрая", "Какой момент", "Поздравления с днем рождения тебе", "вся лучшая энергия и хорошее настроение", "С днём рождения, дорогая. Надеюсь скоро встретиться с тобой".

Мы писали, что бразильская супермодель Алессандра Амбросио опубликовала новое эффектное фото с пляжа.

Так, на новой фотографии модель позирует в воде, забрасывая голову назад, чтобы от волос образовались эффектные брызги. Сама модель - в закрытом купальнике, а фото сделано в черно-белых цветах.

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