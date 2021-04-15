Известная модель Алессандра Амбросио, звезда Victoria’s Secret, показала в праздничном образе
Как пишет Politeka.net, Алессандра Амбросио стала очень популярной благодаря контракту с Victoria’s Secret. Красотка даже вошла в список Forbes по рейтингу самых высокооплачиваемых моделей в мире. Сейчас красотка ведет социальные сети, где поделилась фото, как отпраздновала 40-летие.
"Празднование жизни", - написала Алессандра.
Фанаты поставили более 40 тысяч лайков и написали комментарии:
Экс-муж Ани Лорак после примирения показал семейную идиллию, возится с дочерью и новым малышом: "Это моя..."
Новая беда в семье Владимира Остапчука, что известно и первые кадры: "В больнице с раздробленной..."
К переболевшей "Холостячке" Мишиной приехали люди в военной форме, что произошло: "А у нас тут спецназ!"
Изгнанная из "Холостяка" участница-красотка жестко проехалась по Заливако: "Миша хороший парень, но..."
Украинцев предупредили о надвигающейся опасности на Пасху: "К сожалению..."
"Великолепная", "С днем рождения, сладкая", "Добро пожаловать в клуб", "С Днем рожденья тебя!", "Ваше самое красивое место - грязное", "Приятно, что ты щедрая", "Какой момент", "Поздравления с днем рождения тебе", "вся лучшая энергия и хорошее настроение", "С днём рождения, дорогая. Надеюсь скоро встретиться с тобой".
Мы писали, что бразильская супермодель Алессандра Амбросио опубликовала новое эффектное фото с пляжа.
Так, на новой фотографии модель позирует в воде, забрасывая голову назад, чтобы от волос образовались эффектные брызги. Сама модель - в закрытом купальнике, а фото сделано в черно-белых цветах.
Напомним, экс-ангел Victoria’s Secret заставила наслаждаться каждым изгибом в мини-бикини
Также Politeka сообщала, что экс-ангел Victoria’s Secret свела с ума подтянутым телом в образе развратной зайки
А еще Politeka писала, что экс-ангел Victoria’s Secret впечатлила изгибами, выгнувшись на кровати