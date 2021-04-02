Известная модель Алессандра Амбросио, бывший ангел Victoria’s Secret, показала себя в горячем образе

Как пишет Politeka.net, Алессандра уже несколько лет не представляет бренд Victoria’s Secret. И хотя ее контракт закончился еще в 2017 году, красотка не забывает подогревать интерес к своей персоне в социальных сетях. Девушка успела собрать огромную базу преданных фанатов в Инстаграм, где публикует различные фото.

В этот раз Амбросио появилась в кофточке и штанах. На первом фото девушка радовала своей внешностью, а на втором - показала фигуру, выгнувшись на кровати, когда кофта была немного задрана.

Фанаты поставили более десяти тысяч лайков и написали комментарии:

"Идеальная", "Я так тебя люблю", "Светло-зеленый отлично на тебе смотрится", "Чудесная леди", "Как всегда потрясающе красивая, Алессандра", "Мой Бог. Слишком идеально", "Ты самый сладкий из фруктов", "Мне нравится этот цвет этого наряда, потому что он такой спокойный и расслабляющий, а ??".

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Так, в своем последнем посте Алессандра похвасталась атлетической подготовкой, изумив сложными позами в йоге. Девушка расположилась возле панорамного окна, облачившись в лосины и топ нежно-мятного оттенка.

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