Популярная модель Алессандра Амбросио, звезда Victoria’s Secret, показала себя на отдыхе

Как пишет Politeka.net, длинноногая красотка успела построить головокружительную карьеру модели, покорив мировые подиумы. 40-летняя Алессандра также пробовала себя в кино, снявшись в нескольких лентах. Не забывает Амбросио и о социальных сетях, где за ней следят множество фанатов, которых девушка радует свежими снимками.

В этот раз красотка поделилась фото, где позировала у водоема. Девушка надела белое мини-бикини, прозрачную накидку и шляпку. Красотка согнула одну ножку, маня безупречной фигурой к себе, благодаря чему кадр вышел довольно пикантным.

Фанаты не ставили лайки и не писали комментарии, но обычно звезду без комплиментов не отпускают: "Ты самая сладкая из фруктов, слишком идеально".

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