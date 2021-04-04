Знаменитая бразильская супермодель Алессандра Амбросио, прославившаяся как ангел Victoria’s Secret, по случаю праздника показала образ соблазнительной «зайки»

Как пишет Politeka.net, знойная красотка взволновала поклонников новым горячим фото в своем Инстаграм. Так, Амбросио решила сделать фанатам необычный подарок на Пасху: модель перевоплотилась в кролика, который является одним из символов этого праздника на Западе.

Впрочем, Алессандра внесла в этот образ свои коррективы, сделав его максимально далеким от церкви и религии. Так, на фото девушка предстала в коротеньких черных шортиках с завышенной талией и черном лифчике без бретелек. Главной изюминкой образа стали кокетливые заячьи ушки, которые примерила Амбросио. В качестве завершающего штриха она надела черные босоножки на высоком каблуке.

На снимке модель томно облокотилась на балконную перегородку, слегка выгнув спину и демонстрируя свой плоский живот и выпирающие ребра. Дерзкое выражение лица модели сделало фото еще более эффектным.

Поклонники Амбросио пришли в восторг от ее нового образа.

«Восхитительная», «Классные ножки», «Идеальная женщина», «Что-то новенькое», «Ты самая горячая женщина в мире», - пишут люди.

Ранее мы писали, что Амбросио показала себя в кофточке и штанах. На первом фото девушка радовала своей внешностью, а на втором - показала фигуру, выгнувшись на кровати, когда кофта была немного задрана.

Напомним, экс-ангел Victoria’s Secret околдовала загорелыми прелестями в «невидимом» бикини: «Выглядишь на миллион».

Как сообщала Politeka, Алессандра Амбросио из "Victoria’s Secret" напрягла каждую мышцу, соблазнив точеной фигуркой: "Молитесь...".

Также Politeka писала, что экс-ангел Victoria’s Secret впечатлила изгибами, выгнувшись на кровати: "Чудесная леди".