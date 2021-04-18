Известная модель Алессандра Амбросио, звезда Victoria’s Secret, показала себя на отдыхе

Как пишет Politeka.net, Алессандра Амбросио была одной из самых популярных звезд Victoria’s Secret. Красотка получала большие контракты, благодаря которым вошла в список самых высокооплачиваемых моделей по рейтингу Форбс. Сейчас 40-летняя звезда ведет социальные сети, где радует интересными образами.

В этот раз девушка опубликовала фото девушка позировала ярких топике и шортах. Образ Алессандра дополнила стильными очками, показав на нескольких фото свою красоту.

"Солнце мечтает", - написала красотка под фото.

Фанаты поставили 14 тысяч лайков и написали комментарии:

"Удивительная королева", "У тебя так хорошо получается", "Прекрасная суббота для всей семьи", "Вы встречаетесь в темноте?", "Красотка соблазнительная, великолепная, привлекательная", "Ты удивительная королева солнечного света", "Самая красивая в мире !".

Мы писали, что легендарная модель Алессандра Амбросио из Victoria’s Secret похвасталась безупречной фигурой в «невидимом» купальнике.

На фотографиях Амбросио позирует в практически невидимом купальнике, который был дополнен колье из ракушек из серьгами в виде цепочек. Кроме того, на голове у красотки была шляпа, а плечи знаменитость прикрыла белоснежной рубашкой.

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