Дружина "Холостяка" Микити Добриніна-переможниця проекту Даша Квіткова показала свою фігуру у всій красі

Тема ваги Даші в її профілі в соціальній мережі Instagram піднімається шанувальниками досить часто, адже у дівчини за час вагітності помітно змінилася фігура. Найчастіше, багато хто цікавиться, як молода блогерша справляється зі стресом, чи не важко їй ходити і як багато вона набрала за всі місяці вагітності.

Сама Даша зізналася, що у неї з'явилася набряклість, целюліт і боки, про які вона раніше і не думала. З 54 кілограм вага її змінився до 70+ кг, але саму квіткову це не турбує. Вона впевнена, що зможе все скинути за період годування дитини, про поки дівчина насолоджується часом відпустки з чоловіком.

Як можна помітити на фото, в стильних кадрах собі Квіткова не відмовляє. Позуючи в чорній білизні, Даша виставила напоказ свою фігуру.

"Я і богатир. Через кілька днів вже буде розміром з гарбуз", - підмітила Даша під фото.

Зараз пара переїхала в новий готель, кімнати якого сама показала по прибуттю. Схоже, Даша насолоджується зміною обстановки і важливим періодом свого життя. Відчинивши банний халат, дівчина також показала себе без одягу, що залишився.

«Як красиво 😍; Здалося 😂; Ніжна і шикарна❤🤗; сама жіночність😍; Дуже ніжно 🤍✨🤍; Боже яка краса 🥰☁️💗; Яке ж це класне відчуття, коли всередині тебе чоловічок ❤️; Ви прекрасні,вам дуже йде вагітність❤; Який трепет 😍❤️; Красива, Даша, вам тільки і бути вагітною! Така акуратна і жіночна фігура!",- відповідають в мережі.

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