Відома телеведуча Лілія Ребрик показала декілька стильних образів
Як пише Politeka.net, Лілія Ребрик радує українців не тільки своїми ефірами вранці, але ще і знімається у фільмах, серіалах, а також на сцені театру. Красуня не забуває і про соціальні мережі, де показує себе в звичайному житті.
На першому фото Лілія з'явилася без макіяжу, надівши майку і штани. Дівчина стояла перед дзеркалом, зігнувши ніжку.
"Дуже задоволена", - підписала фото актриса.
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На другому фото Ребрик здалася в сукні з декольте. А після цього ще додала цікавий елемент для рук і шиї.
"Як краще?",- написала Красуня і запропонувала вибрати один з варіантів.
Фанати не ставили лайки і не писали Коментарі, так як Лілія викинула знімки в сторіс Instagram, де подібних функцій немає.
Ми писали, що відома українська ведуча і актриса Лілія Ребрик поділилася своїми планами на Відпочинок з сім'єю, поміркувавши на тему того, що краще: рідні стіни або Мальдіви.
У своєму Instagram Ребрик поскаржилася на те, що через карантин і локдаун планувати відпочинок стає практично неможливо.
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