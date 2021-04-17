Відома телеведуча Лілія Ребрик показала декілька стильних образів

Як пише Politeka.net, Лілія Ребрик радує українців не тільки своїми ефірами вранці, але ще і знімається у фільмах, серіалах, а також на сцені театру. Красуня не забуває і про соціальні мережі, де показує себе в звичайному житті.

На першому фото Лілія з'явилася без макіяжу, надівши майку і штани. Дівчина стояла перед дзеркалом, зігнувши ніжку.

"Дуже задоволена", - підписала фото актриса.

На другому фото Ребрик здалася в сукні з декольте. А після цього ще додала цікавий елемент для рук і шиї.

"Як краще?",- написала Красуня і запропонувала вибрати один з варіантів.

Фанати не ставили лайки і не писали Коментарі, так як Лілія викинула знімки в сторіс Instagram, де подібних функцій немає.

Ми писали, що відома українська ведуча і актриса Лілія Ребрик поділилася своїми планами на Відпочинок з сім'єю, поміркувавши на тему того, що краще: рідні стіни або Мальдіви.

У своєму Instagram Ребрик поскаржилася на те, що через карантин і локдаун планувати відпочинок стає практично неможливо.

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