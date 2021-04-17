Чоловік Наді Дорофєєвої Володимир Дантес показав кумедні фото свого перевтілення
Як повідомляє Politeka.net, відомий український виконавець, тренер "Ліги сміху" і чоловік співачки Наді Дорофєєвої Володимир Дантес часто радує публіку яскравими і кумедними публікаціями у своєму Instagram. Так, цього разу Вова опублікував у сторіс кумедні кадри свого перевтілення на шоу"Ліпсінк Батл". Виявилося, що артист приміряв образ відомого співучого ректора Михайла Поплавського.
На кадрах видно, що Володимир не тільки скопіював манери і образ Поплавського, але навіть зробив відповідну зачіску. Перед камерою він з'явився в яскравому зеленому костюмі з вишитими квітами на комірі і манжетах. Під великим за розміром піджаком видно ще білу сорочку-вишиванку. Дантес стоїть у цікавій позі зі складеними в кулаки руками. Але найбільше увагу привертає його незвичайна зачіска - світле начесане в об'ємну укладку волосся. "Сьогодні потужний фінал на Ліпсінк Батл", - підписав кадр Вова.
Він також опублікував кадр, на якому видно, як стилісти готували його до виступу. На цьому знімку Дантес ще без яскравого костюма, але видно, що в цей момент йому створюють цю об'ємну укладку. "Сьогодні буде дуже багато легендарних образів в Ліпсінк Батл", - підписана сторіс.
Екс-чоловік Ані Лорак після примирення показав сімейну ідилію, возиться з дочкою і новим малюком: "Це моя..."
Холодні дощі змінить сонце і тепло, буде вище + 20 градусів: названа переломна дата
Знайшли брудним і знесиленим: мама Богдана, який загубився під Києвом, зважилася на зізнання, "я не думала, що він..."
Кравець із "Квартал 95" радикально змінила образ, від Олени не залишилося й сліду: "Вже не секрет..."
"Холостячка" Мішина і Еллерт ошелешили українців раптовим розставанням: "Навіщо ж так жорстоко Ксю з Сашею..."
Нагадаємо, Дорофєєва влаштувала рольові ігри в ліжку, Дантесу сподобалося: "Сестриця, левиця і тигриця...".
Також Politeka писала, Дантес здивував поведінкою за кермом, кадри "порвали" мережу: "Рівень самооцінки...".