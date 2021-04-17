Чоловік Наді Дорофєєвої Володимир Дантес показав кумедні фото свого перевтілення

Як повідомляє Politeka.net, відомий український виконавець, тренер "Ліги сміху" і чоловік співачки Наді Дорофєєвої Володимир Дантес часто радує публіку яскравими і кумедними публікаціями у своєму Instagram. Так, цього разу Вова опублікував у сторіс кумедні кадри свого перевтілення на шоу"Ліпсінк Батл". Виявилося, що артист приміряв образ відомого співучого ректора Михайла Поплавського.

На кадрах видно, що Володимир не тільки скопіював манери і образ Поплавського, але навіть зробив відповідну зачіску. Перед камерою він з'явився в яскравому зеленому костюмі з вишитими квітами на комірі і манжетах. Під великим за розміром піджаком видно ще білу сорочку-вишиванку. Дантес стоїть у цікавій позі зі складеними в кулаки руками. Але найбільше увагу привертає його незвичайна зачіска - світле начесане в об'ємну укладку волосся. "Сьогодні потужний фінал на Ліпсінк Батл", - підписав кадр Вова.

Він також опублікував кадр, на якому видно, як стилісти готували його до виступу. На цьому знімку Дантес ще без яскравого костюма, але видно, що в цей момент йому створюють цю об'ємну укладку. "Сьогодні буде дуже багато легендарних образів в Ліпсінк Батл", - підписана сторіс.

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