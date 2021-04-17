Муж Нади Дорофеевой Владимир Дантес показал забавные фото своего перевоплощения
Как сообщает Politeka.net, известный украинский исполнитель, тренер "Лиги Смеха" и муж певицы Нади Дорофеевой Владимир Дантес часто радует публику яркими и забавными публикациями в своем Instagram. Так, в этот раз Вова опубликовал в сторис забавные кадры своего перевоплощения на шоу "Липсинк Батл". Оказалось, что артист примерял образ известного певучего ректора Михаила Поплавского.
На кадрах видно, что Владимир не только скопировал манеры и образ Поплавского, но даже сделал соответствующую прическу. Перед камерой он появился в ярком зеленом костюме с вышитыми цветами на воротнике и манжетах. Под большим по размеру пиджаком видно еще белую рубашку-вышиванку. Дантес стоит в интересной позе со сложенными в кулаки руками. Но больше всего внимание привлекает его необычная прическа – светлые начесанные в объемную укладку волосы. "Сегодня мощный финал на Липсинк Батл", — подписал кадр Вова.
Он также опубликовал кадр, на котором видно, как стилисты готовили его к выступлению. На этом снимке Дантес еще без яркого костюма, но видно, что в этот момент ему создают эту объемную укладку. "Сегодня будет очень много легендарных образов в Липсинк Батл", — подписана сторис.
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