Відомий український співак Володимир Дантес, чоловік Наді Дорофєєвої, переміг у фіналі на шоу "Ліпсінк батл"

Як пише Politeka.net, Володимир Дантес не так повернувся на сцену в якості співака, а також активно розвиває Instagram. Не забуває чоловік Дорофєєвої і про участь в різних шоу на телебаченні. Красунчик переміг у фіналі проекту "Ліпсінк батл", де пародіював Михайла Поплавського і Фредді Мерк'юрі. Протистояли Володимиру Дантесу Леся Нікітюк та Юрій Ткач.

У своєму Instagram Володимир показав свої образи для шоу, а також шикарний пояс, який став нагородою.

"Досі не вірю, що виграв у "Ліпсінг батлі". Величезне спасибі глядачам в залі, які так підтримували.

Це було незвичайне шоу. Тут потрібно пародіювати (а це не просто)..пародіювати без голосу. Тільки зняттям фізичних і мімічних особливостей. А це дуже нелегко, але сильно цікаво. Як добре, що для допомоги в цьому була величезна команда професіоналів, спасибі вам.

Спасибі сцені шоу, тому що вона подарувала можливість побути на ній разом з прекрасними артистами, багато з яких близькі друзі, а одна так взагалі..Дружина!

Сподіваюся, цей фінал залишив приємний шлейф теплих емоцій у глядачів. Ми старалися", - написав Володимир.

Відразу в коментарях з'явилася Оля Полякова: "вітаю! Я ж говорила, ось буде тобі 30 виграєш... молодець талант!".

Фанати поставили понад 16 тисяч лайків і написали коментарі:

"Звичайно виграв! Краще тебе ніхто не перевтілюється в новий образ", " ви творча людина-артист, комік, пародист, музикант, поет, співак, ведучий... розкривайте свої таланти і далі... вірте в себе а ми в вас","ви цього гідні".

Нагадаємо, Ткач з "Квартал 95" раптово з'явився на людях з салатовим волоссям і манікюром

А ще Politeka писала, що чоловік Дорофєєвої Дантес перетворився на копію Поплавського, співака важко дізнатися

Також Politeka повідомляла, що Нікітюк з начосом і в національному костюмі перетворилася на відому співачку на " Ліпсінк Батл"



