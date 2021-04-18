Известный украинский певец Владимир Дантес, муж Нади Дорофеевой, победил в финале на шоу "Липсинк батл"
Как пишет Politeka.net, Владимир Дантес не так вернулся на сцену в качестве певца, а также активно развивает Инстаграм. Не забывает муж Дорофеевой и об участии в различных шоу на телевидении. Красавчик победил в финале проекта "Липсинк батл", где пародировал Михаила Поплавского и Фредди Меркьюри. Противостояли Владимиру Дантесу Леся Никитюк и Юрий Ткач.
В своем Инстаграм Владимир показал свои образы для шоу, а также шикарный пояс, которые стал наградой.
"До сих пор не верю, что выиграл в "Липсинг батле". Огромное спасибо зрителям в зале, которые так поддерживали.
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Это было необычное шоу. Тут нужно пародировать (а это не просто)..пародировать без голоса. Только снятием физических и мимических особенностей. А это очень нелегко, но сильно интересно. Как хорошо, что для помощи в этом была огромная команда профессионалов, спасибо вам.
Спасибо сцене шоу, потому что она подарила возможность побыть на ней вместе с прекрасными артистами, многие из которых близкие друзья, а одна так вообще..ЖЕНА!
Надеюсь, этот финал оставил приятный шлейф тёплых эмоций у зрителей. Мы старались", - написал Владимир.
Сразу в комментариях появилась Оля Полякова: "Поздравляю! Я же говорила , вот будет тебе 30 выиграешь... молодец талант!".
Фанаты поставили более 16 тысяч лайков и написали комментарии:
"Конечно выиграл! Лучше тебя никто не перевоплощается в новый образ", "Вы творческий человек - артист, комик, пародист, музыкант, поэт, певец, ведущий... раскрывайте свои таланты и дальше... верьте в себя а мы в вас", "Вы этого достойны".
Напомним, Ткач из "Квартал 95" внезапно появился на людях с салатовыми волосами и маникюкором
А еще Politeka писала, что муж Дорофеевой Дантес превратился в копию Поплавского, певца трудно узнать
Также Politeka сообщала, что Никитюк с начесом и в национальном костюме превратилась в известную певицу на "Липсинк Батл"