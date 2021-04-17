Телеведущая Леся Никитюк удивила поклонников признанием о своем участии в "Липсинк Батл"
Как сообщает Politeka.net, популярная украинская телеведущая Леся Никитюк стала настоящей звездой украинского телевидения и покорила Instagram. В своем микроблоге красотка собрала многомиллионную аудиторию фолловеров, которую теперь часто радует яркими публикациями из жизни. А недавно на странице проекта "Липсинк Батл" в соцсети опубликовали забавный фотоколлаж с Лесей, в котором она появилась в образе для нового эфира.
На коллаже слева можно увидеть снимок известной украинской певицы Раисы Кириченко, а справа, собственно, Леся, которая повторила ее образ. Как видно, телеведущую здорово преобразили, чтобы сделать похожей на известную артистку. Так, на снимке видно, что она надела яркий наряд, а на ее голове, похоже, парик с темными волосами и высоким начесом, дополняет образ фирменная улыбка телезвезды.
В подписи к фотографии говорится: "Против Даши Петрожицкой будет батловать в суперфинале Леся Никитюк. Телеведущая будет бороться за аплодисменты зрителей в совершенно неожиданном амплуа – украинской певицы Раисы Кириченко и "залипсит" песню "Я – козачка твоя". Будешь поддерживать Лесю?". Конечно же пользователи принялись активно обсуждать новую публикацию, засыпая Никитюк комплиментами и восторженными комментариями.
Экс-муж Ани Лорак после примирения показал семейную идиллию, возится с дочерью и новым малышом: "Это моя..."
Нашли грязным и обессиленным: мама потерявшегося под Киевом Богдана решилась на признание, "я не думала, что он..."
Алексей Тригубенко из "Холостячки" показал несостоявшуюся свекровь-красотку Мишиной: "Вся семья в сборе..."
Каменских без фильтров и макияжа попыталась скрыть недостатки фигуры: показательные кадры
В Одессе и пригороде вводят особый режим: "Будут проверять документы и осматривать вещи"
Напомним, Похудевшая Леся Никитюк дала заглянуть в свое декольте придирчивой красотке: "Сделала...".
Как сообщала Politeka, Никитюк без белья и штанов раскрепостилась на полу, впечатлив одним кадром: "Боже, какая цветущая".
Также Politeka писала, Никитюк не стала скромничать, поразив внешним видом в компании наряженного Дзидзьо: "Какие девочки".