Телеведущая Леся Никитюк удивила поклонников признанием о своем участии в "Липсинк Батл"

Как сообщает Politeka.net, популярная украинская телеведущая Леся Никитюк стала настоящей звездой украинского телевидения и покорила Instagram. В своем микроблоге красотка собрала многомиллионную аудиторию фолловеров, которую теперь часто радует яркими публикациями из жизни. А недавно на странице проекта "Липсинк Батл" в соцсети опубликовали забавный фотоколлаж с Лесей, в котором она появилась в образе для нового эфира.

На коллаже слева можно увидеть снимок известной украинской певицы Раисы Кириченко, а справа, собственно, Леся, которая повторила ее образ. Как видно, телеведущую здорово преобразили, чтобы сделать похожей на известную артистку. Так, на снимке видно, что она надела яркий наряд, а на ее голове, похоже, парик с темными волосами и высоким начесом, дополняет образ фирменная улыбка телезвезды.

В подписи к фотографии говорится: "Против Даши Петрожицкой будет батловать в суперфинале Леся Никитюк. Телеведущая будет бороться за аплодисменты зрителей в совершенно неожиданном амплуа – украинской певицы Раисы Кириченко и "залипсит" песню "Я – козачка твоя". Будешь поддерживать Лесю?". Конечно же пользователи принялись активно обсуждать новую публикацию, засыпая Никитюк комплиментами и восторженными комментариями.

Напомним, Похудевшая Леся Никитюк дала заглянуть в свое декольте придирчивой красотке: "Сделала...".

Как сообщала Politeka, Никитюк без белья и штанов раскрепостилась на полу, впечатлив одним кадром: "Боже, какая цветущая".

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