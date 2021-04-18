Актер и юморист «Квартал 95» Юрий Ткач удивил неожиданной сменой внешнего вида

Как передает Politeka.net, Ткач выступит в финале звездного шоу пародий «Липсинк батл». В финале проекта артист перевоплотился в кумира молодежи, 19-летнюю американскую певицу Билли Айлиш. На своей странице в Инстаграм Ткач показал фото, на котором он в ярком образе обнимает свою дочку Лизу.

Для впечатлительного перевоплощения Юрию надели парик, нарастили длинные ногти и даже вставили линзы. Выступал он в кислотного цвета костюме.

Дочка Ткача тоже оделась под стать отцу. На ней пышная зеленая юбочка, темная футболка с фотографией той самой Билли Айлиш и зелоено-розовая обувь с салатовыми носками.

«Моя душа, которая всегда со мной», - подписал снимок Ткач.

Фото активно комментируют пользователи Сети.

«Юра, ты в этом образе очень похож на свою жену. Вот не зря говорят - Бог парует», «Такие милые», «Вы крутые», «Юрчик – ты красава», «Юрчик – лучший», - пишут в комментариях.

Отметим, комментируя свое участие в проекте Ткач признался, что очень любит петь и с нетерпением ждет, когда снова можно будет пойти в караоке. «Сейчас нельзя, поэтому для этого - ванна. Соседей развлекаю», — сказал артист.

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