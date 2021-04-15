Украинский актер, звезда "Квартал 95" Юрий Ткач устроил переполох в сети новым образом

Как передает Politeka.net, Ткач выступит в финале звездного шоу пародий «Липсинк батл». Судя по анонсу, Ткач перевоплотится в известную певицу Билли Айлиш.

На официальной странице шоу в Инстаграм показали фото комика в костюме. Ему надели парик, нарастили ногти и даже вставили линзы, чтобы он был больше похож на певицу. Впрочем, не всем зрителям понравился образ. Многие посчитали, что пухлый Ткач в женском одеянии больше похож на рэпершу Альону Альону.

«Это победа», «Ну…так себе Билли получилась», «Фууу, это гадко», «Смесь Билли и Нетты!», «Юрчик огонь», «Ржака», «Какая красотка», «Юрчик огонь, но похож на Альону Альону», «Billie Eilish после карантина», «Дикий ужас», «Он больше на Алену Алену похож», «Сразу подумала, что это Алена Алена)», - пишут пользователи сети.

Стоит отметить, что в батле Ткач сойдется с еще одной звездой «Квартал 95» Еленой Кравец. Актриса исполнит роль Адриано Челентано. Также в финале зрители увидят Лесю Никитюк, Дарью Петрожицкую, Дмитрия Монатика и Владимира Дантеса. В финале зрители выберут самого лучшего пародиста.

Напомним, что Ткач из «Квартал 95» решился на перемену внешности и показал результат: «Сделал себе операцию…».

Как сообщала Politeka, Ткач из "Квартал 95" неожиданно обзавелся волосами, выкрашенными в ядреный цвет: "Красота страшная сила".

Также Politeka писала, что Ткач из «Квартал 95» показал, как замазывает следы похмелья косметикой: «Утром это выглядело…».