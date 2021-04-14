Зірка студії "Квартал 95" Юрій Ткач обзавівся квітчастою шевелюрою, перетворившись на копію популярної американської співачки

Відомий гуморист повеселив шанувальників новим образом, поділившись відповідним фото в своєму Instagram. Про це пише Politeka.net.

Як відомо, Ткач бере участь в шоу "Ліпсінк баттл", в якому учасники перевтілюються в різних зірок, приміряючи на себе їх образи. Комік вже пройшов у фінал і тепер активно готується до свого виступу. Для нього йому належить перевтілитися в кумира молоді-американську співачку Біллі Айліш.

На новому фото Ткач показав себе в гримерці. Судячи з усього, він готується до зйомок. Комік, відомий своєю лисиною, вже приміряв перуку, що імітує чорне волосся співачки, пофарбовані в неоновий зелений колір, а також блакитні лінзи.

На задньому тлі можна помітити дочку Ткача Лізу, яка теж дивиться в камеру. Дівчинка виглядає напрочуд спокійно, враховуючи, що її батько змінився до невпізнання.

"Лізі вже нічому не дивується", - підписав фото гуморист.

Його шанувальники тут же почали коментувати пост.

"Біллі Айліш, яку ми заслужили", "краса страшна сила", "Шо за Малятко?", "А можна познайомитися з такою красунею?", "Мало того шо з волосом так ще й зеленим", "Русалка", "Колобок зжер Чиполліно, і він проріс!", "Біллі Айліш яка приїхала від бабусі", "Хороша чортівка", - пишуть люди.

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