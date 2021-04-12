Зірка студії "Квартал 95", український актор Юрій Ткач поділився з українцями оригінальним лайфхаком
Як пише Politeka.net, Юрій Ткач полюбився публіці завдяки кільком ролям у ситкомах, а після того, як його взяли в «Квартал 95» і зовсім став народною зіркою. Глядачі люблять актора за добродушний характер і простоту.
Комік не соромиться говорити з шанувальниками на різні теми і показувати смішні моменти зі свого життя. Цього разу у себе в сторіс Ткач розповів, як рятується від похмілля.
"Ребятушки, знаєте, чим мені подобається моя робота? Тим, що навіть якщо ти вчора погуляв добре і не виспався, то вранці приходиш на зйомочку, і тебе розфуфирюють до неймовірної краси красеня. Ну, у всякому разі, мені так здається", - зазначив актор.
Він знімав себе на камеру, демонструючи макіяж, який йому зробили гримери.
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"Просто вранці це виглядало не так. Може і зараз не дуже, а вранці було дуже важко", - зазначив Ткач, вказуючи на своє обличчя.
Раніше ми писали, що Ткач з дружиною і дочкою скорчили пики, показавши ідеальний вираз обличчя для фотографій. Дружина артиста Вікторія і дочка Ліза завжди підтримують Юрія, тому що самі не проти взяти участь в жартах і розіграшах.
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