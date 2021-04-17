Жена комика Виктория Ткач показала яркое фото со звездным мужем и красоткой-дочкой

Как сообщает Politeka.net, супруга известного украинского комика из "Квартал 95" Юрия Ткача Виктория часто сопровождает любимого на концертах и эфирах. Девушка активный пользователь Instagram и радует публику яркими фото и видео их семейства. Так, в этот раз Вика решила показать своих "подружек" – маленькую дочку и звездного мужа в образе американской поп-звезды Билли Айлиш.

На новом снимке, который, очевидно, был сделан в закулисье шоу "Липсинк Батл" Виктория позирует с дочкой Лизой и мужем, который для участия в шоу превратился в заграничную звезду. Перед камерой Виктория появилась в темных брюках и яркой розовой курточке. Она придерживает нарядную дочь рукой. Надо сказать, что маленькая Лиза тоже отличилась образом – на ней пышная зеленая юбочка и темная футболка с фотографией той самой Билли Айлиш. Однако, ярче всех на снимке, конечно же Юрий Ткач. На нем кислотно-желтый костюм и забавный парик с кислотно-зелеными волосами, он еще и рожицу скорчил.

В подписи к фотографии Виктория поделилась, что после каждого эфира приходит домой с новой "подружкой". "С каждого эфира @lipsyncbattle_ua, я ухожу домой с новой подружкой! В прошлый раз была Тина, теперь Билли. Но сегодня, помимо @billieeilish, будет ещё одно перевоплощение! И для меня оно самое крутое. А как вам образы Юрия?", — написала женщина. Конечно же пользователи принялись обсуждать новую публикацию, засыпая семейство комплиментами в комментариях к фото.

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