Переможниця " Холостяк-9" Даша Квіткова, яка стала дружиною Микити Добриніна, здивувала одкровеннями в Мережі

Як передає Politeka.net, 22-річна дівчина, яка чекає свого первістка, опублікувала свіжі "сторіз" у себе в Instagram, відповівши на актуальні питання від підписників.

Зокрема, у Квіткової поцікавилися, чи боролася вона коли-небудь за справделівость чого-небудь. Даша здивувала відповіддю.

"Так, постійно! Я ще той борець за справедливість. І іноді це дуже заважає) Микита часто мене зупиняє, коли я намагаюся де-небудь відновити справделівость. Часто людям все одно і все як об стінку горохом. Тільки енергію свою витрачаю)", - зізналася дружина Добриніна.

Крім того, у Квіткової запитали про їх з Микитою сімейний бюджет. Як відомо, зараз пара перебуває на відпочинку в Дубаї - так що цілком резонно, що публіку цікавить, за чий рахунок "бенкет".

"Розкажіть про те, як розподіляєте фінанси, хто за що платить? Ви чимось займаєтеся або чоловік все оплачує?", - запитали в Даші.

"У нас немає конкретних розподілів по оплатах, немає "мого" і "твого". У нас загальний бюджет і все, що ми заробляємо - наше, - відповіла дружина "Холостяка". - У сенсі чоловік все оплачує? Я не з тих, хто любить сидіти на шиї у чоловіка і залежати від нього. Я сама заробляю достатньо".

Відзначимо, Квіткова та Добринін одружилася в серпні минулого року і зараз готуються до появи малюка (пара нещодавно розсекретила стать майбутньої дитини - хлопчик). Це перший випадок, коли в учасників "Холостяка" склалися стосунки і переможниця вийшла заміж за головного героя.

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