Співачка Тіна Кароль дала привід для нових чуток про свій роман з молдавським красенем Даном Баланом
Як передає Politeka.net, на одній з фан-сторінок 36-річної зірки опублікували цікаву відеонарізку з фрагментів останнього ефіру "Голосу країни" (щоб подивитися ролик, проскрольте вниз).
У Тіни на безіменному пальці лівої руки уважні користувачі розгледіли каблучку з блискучим камінчиком.
У Мережі розкрили секрет прикраси - мовляв, це подарунок від Балана.
"А яке кільце, обручка напевно❤️😍" - "ні, колечко з діамантом Дан подарував" - "добрий день! Звідки Ви знаєте, що так впевнено відповідаєте? Дякую"; "Яка ж вона гарнюща❤️"; "Моя королева❤️"; "Всесвіт, Тіна, вас нагородив красою і талантом"; "найкрасивіша жінка на землі🔥і не здумайте їй заздрити с**и 💕", - коментують фанати.
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Відзначимо, вже давно в Мережі подейкують про романтичний зв'язок Кароль з Баланом. Фліртуюча парочка на "Голосі країни" стала об'єктом пильної уваги, але при цьому ні Тіна, ні Дан не підтверджували чуток про роман, а тільки підливали масла у вогонь ніжними обіймами та інтригуючими поглядами.
Раніше ми розповідали, під час минулого сезону "Голосу" відбулося зворушливе знайомство Кароль з Людмилою Балан, мамою її "коханця".
Жінка виконала одну зі своїх запальних композицій, вона теж співачка, а після виголосила зворушливу промову про обійми:
"Кожному з нас, якщо хоче бути щасливим, треба обніматися хоча б 20 разів на день по-мінімуму 20 секунд". На цих словах вони з Тіною притиснулися один до одного.
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