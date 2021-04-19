Співачка Тіна Кароль дала привід для нових чуток про свій роман з молдавським красенем Даном Баланом

Як передає Politeka.net, на одній з фан-сторінок 36-річної зірки опублікували цікаву відеонарізку з фрагментів останнього ефіру "Голосу країни" (щоб подивитися ролик, проскрольте вниз).

У Тіни на безіменному пальці лівої руки уважні користувачі розгледіли каблучку з блискучим камінчиком.

У Мережі розкрили секрет прикраси - мовляв, це подарунок від Балана.

"А яке кільце, обручка напевно❤️😍" - "ні, колечко з діамантом Дан подарував" - "добрий день! Звідки Ви знаєте, що так впевнено відповідаєте? Дякую"; "Яка ж вона гарнюща❤️"; "Моя королева❤️"; "Всесвіт, Тіна, вас нагородив красою і талантом"; "найкрасивіша жінка на землі🔥і не здумайте їй заздрити с**и 💕", - коментують фанати.

Відзначимо, вже давно в Мережі подейкують про романтичний зв'язок Кароль з Баланом. Фліртуюча парочка на "Голосі країни" стала об'єктом пильної уваги, але при цьому ні Тіна, ні Дан не підтверджували чуток про роман, а тільки підливали масла у вогонь ніжними обіймами та інтригуючими поглядами.

Раніше ми розповідали, під час минулого сезону "Голосу" відбулося зворушливе знайомство Кароль з Людмилою Балан, мамою її "коханця".

Жінка виконала одну зі своїх запальних композицій, вона теж співачка, а після виголосила зворушливу промову про обійми:

"Кожному з нас, якщо хоче бути щасливим, треба обніматися хоча б 20 разів на день по-мінімуму 20 секунд". На цих словах вони з Тіною притиснулися один до одного.

Нагадаємо, що страждаючій безсонням Тіні Кароль доводиться терпіти біль на "Голосі країни": "це кошмар"