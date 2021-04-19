Старша дочка співачки Олі Полякової, Маша, показала кумедне відео в соцмережі, в якому несподівано роздяглася

Як повідомляє Politeka.net, старша дочка співачки Олі Полякової 16-річна Марія активний користувач Instagram, де часто радує публіку яскравими фото і відео зі свого життя. Так, цього разу юна красуня виклала в мережу кумедне відео, в якому несподівано роздяглася до білизни, чим здорово здивувала своїх шанувальників.

На кадрах видно, що Маша знімає себе на телефон, стоячи себе в тьмяній кімнаті, яка нагадує роздягальню. Спочатку дівчинка з'явилася в кадрі в стильному темному бюстгальтері і короткій чорній спідниці. Вона весело підспівує динамічній музиці і в якийсь момент її образ різко змінюється.

Так, з пояса Марії зникає спідниця і вона залишається в ліфчику і вузьких темних трусиках, демонструючи фігуру і продовжуючи підспівувати. Незабаром дівчина наближається до дзеркала, в яке себе знімає, показуючи пружні принади. "Виставити в тт?",- підписала сторіс Полякова-молодша.

Відзначимо, що нещодавно Марія нарвалася на критику в мережі, коли виставила відео, в якому показала свій день за кілька секунд. У ролику Маша відображена у своїй кімнаті, вона показала обличчя крупним планом, похвалилася бездротовими навушниками, грала на гітарі, заправляла ліжко, і займалася своїми справами. Перед камерою юна красуня з'явилася в яскравій помаранчевій футболці з оригінальним принтом. Її довге волосся розпущене, а на обличчі яскравий макіяж з чорними стрілками. І саме макіяж став причиною цькування, Машу розкритикували за невміння малювати стрілки на очах.

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